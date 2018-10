Helena Bonham Carter envolvida com homem 20 anos mais novo

Carolina Morais Hoje às 11:49 Facebook

Separada de Tim Burton há quatro anos, Helena Bonham Carter está "inseparável" de um escritor e professor académico 20 anos mais novo. "Houve química imediata", revelam fontes.

Este é um excelente exemplo de ficção tornada realidade. Ou parte dela, pelo menos. É que, em "The Crown", Helena Bonham Carter dá vida à princesa Margarida de Inglaterra, irmã (já falecida) da rainha Isabel II, conhecida por ter vivido um romance polémico com um homem 17 anos mais novo.

Ao que tudo indica, agora é a atriz de 52 anos quem está a passar por algo semelhante. Separada do realizador Tim Burton desde 2014, Bonham Carter tem sido fotografada em clima de clara cumplicidade com Rye Dag Holmboe, escritor e professor académico 20 anos mais novo, de quem estará "inseparável".

Fontes do jornal britânico "Daily Mail" contam que o alegado casal se conheceu este verão, no casamento de um amigo em comum. "Houve química imediata. Toda a gente pensava que era apenas um caso, mas agora parece estar a ficar mais sério. Algumas pessoas estão surpreendidas pelo facto de a Helena ter encontrado alguém mais novo e de um estilo de vida diferente, mas outros não estão assim tão surpresos já que é muito típico dela fazer o inesperado", revela uma fonte.

No início do mês, o escritor foi fotografado no "set" da série da Netflix "The Crown", no sul de Espanha, e bem mais recentemente foi "apanhado" a sair da casa da atriz em Londres. Parece que até já conheceu a mãe da atriz, Elena, já que os três foram fotografados juntos num festival de arte.

Helena Bonham Carter manteve um relacionamento de 13 anos com o realizador Tim Burton, de quem tem dois filhos: Billy, de 15 anos; e Nell, de dez. Na sequência da separação, a atriz admitiu ter sofrido de depressão.

Atualmente, encontra-se em processo de filmagens para a série "The Crown", cuja terceira temporada deverá estrear em 2019.