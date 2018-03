Helicóptero onde viajava Ivanka Trump obrigado a aterrar de emergência

Nuno Azinheira Hoje às 13:31 Facebook

Twitter

A filha de Donald Trump e o marido, que viajavam com destino a Nova Iorque, viram-se forçados a regressar ao aeroporto de Washington após uma falha no motor do helicóptero em que seguiam.

O susto aconteceu na passada quinta-feira, dia 15. Ivanka Trump viajava rumo a Nova Iorque na companhia do marido, Jared Kushner, quando uma falha no helicóptero onde seguia obrigou a uma aterragem de emergência.

De acordo com a imprensa internacional, o aparelho teve de regressar à base na sequência de um problema no motor. Depois de ter aterrado em segurança, no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, o casal optou por seguir viagem num voo comercial.

Em declarações ao canal norte-americano CNN, as autoridades de Washington afirmaram desconhecer o motivo pelo qual a filha de Donald Trump viajava num helicóptero ao invés de um avião.

Antes da falha, estava previsto que o helicóptero Sikorsky, pertencente à Organização Trump, aterrasse num aeroporto de Manhattan.