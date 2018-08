Nuno Azinheira 06 Maio 2018 às 15:53 Facebook

Twitter

O humorista português decidiu dar uma "aula" de língua francesa à mãe. Viajando com a progenitora de mota, o "verdadeiro artista" brincou com a pronúncia da palavra primavera. Os seguidores não pouparam elogios ao "professor" Herman.

O episódio entre o artista, de 64 anos, e a sua progenitora, Maria Odette, é digno de deixar qualquer pessoa perdida de riso. Herman José conseguiu transformar uma simples viagem de motorizada num momento de humor.

No vídeo que foi publicado este sábado no seu perfil de Instagram, o anfitrião do programa "Cá Por Casa", da RTP1, conduz o veículo enquanto corrige a pronúncia da sua mãe, de 85 anos, que entrou na brincadeira sempre com boa disposição.

A "estrepitosa", que frequentou uma escola "cara" de língua francesa, acabou por acertar na forma correta de dizer a palavra "printemps", ou seja, primavera, sempre entre gargalhadas. "Eu digo como me apetecer", brincou com o filho.

No fim, e em tom de brincadeira, o humorista confessou estar cansado de tanto ensinar. "Educar uma mãe dá imenso trabalho", rematou.

"És o meu ídolo! Amei! Um beijinho especial à mãe fantástica que tens!", "Tu não existes", "Adoro e sempre vou adorar este teu humor", "És um máximo Herman" foram algumas das palavras de incentivo dos seus admiradores na referida rede social.

Veja aqui o vídeo do episódio