Herman José celebra 64.º aniversário rodeado de amigos

O "verdadeiro artista" faz 64 anos esta segunda-feira e comemorou a efeméride na companhia da mãe e de vários amigos. Este domingo, o humorista deu um jantar em sua casa e, como não podia deixar de ser, publicou os melhores momentos no Instagram.

Sushi, champanhe, família e amigos. Assim foi o jantar de aniversário de Herman José, que esta segunda-feira, 19 de março, comemora 64 anos.

Apesar de o jantar ter sido reservado ao círculo de amigos mais próximo, Herman fez questão de partilhar os pontos altos com as 114 mil pessoas que o seguem no Instagram, rede social em que se tornou um fenómeno devido a personagens como a Bxa Festivaleira.

Além da companhia e do bolo, o "entertainer" teve direito a receber um presente muito especial. Quando tocaram as doze badaladas, os convidados reuniram-se à volta da mesa e cantaram os parabéns ao "menino Zézinho", que foi presenteado com um chapéu igual ao que usavam o Sr. Feliz e o Sr. Contente. As personagens interpretadas pelo próprio e por Nicolau Breyner, na rubrica humorística do programa da RTP, "Nicolau no País das Maravilhas".