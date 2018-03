Herman José envia "abraço apertado" a Nicolau Breyner

Dúlio Silva Hoje às 13:42 Facebook

Twitter

No dia em que se assinalam dois anos da morte de Nicolau Breyner, Herman José prestou a sua homenagem ao ator, ao lado de quem alcançou a popularidade. O humorista recorda os planos que ficaram pendentes e envia um "abraço apertado" ao amigo.

A dor da partida de Nicolau Breyner ainda está bem presente em Herman José, que recorreu, na terça-feira, às redes sociais para expressar a saudade do colega e amigo que a 14 de março de 2016 morreu vítima de ataque cardíaco.

O anfitrião do programa "Cá Por Casa", da RTP1, partilhou um pequeno excerto de uma entrevista a Nicolau Breyner, na qual o ator fala da sua crença na vida para além da morte. Na legenda do vídeo, Herman manifesta o desejo de reencontrar Nicolau "um dia destes".

"Caro Nicolau, só há uma coisa que não te perdoo: há dois anos que não me ligas nenhuma. Nem sequer no café nos temos cruzado. Eu sei que andas sempre ocupado, mas agradecia que me ligasses para finalizarmos os nossos planos para o tal filme. Um abraço apertado e até um dia destes", pode ler-se.

Em declarações ao JN, o "verdadeiro artista", como é tratado pelo público, já tinha manifestado as saudades que sente de Nicolau Breyner e afirmou que a relação entre ambos "foi muito mais do que só artística".