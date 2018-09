Herrera fala sobre operação plástica às orelhas

Hoje às 19:42 Facebook

Twitter

O médio portista Héctor Herrera foi entrevistado pela edição mexicana da revista GQ e explicou a decisão de se submeter a uma operação plástica às orelhas, depois do campeonato do mundo.

"A imagem, hoje em dia, é importantíssima, o mundo dá-lhe muita importância. Mas no final de contas, o mais importante é o que temos dentro. E o que podes ser como pessoa", disse o mexicano em entrevista à revista, publicada esta quinta-feira.

Sobre a otoplastia, o futebolista disse que "não mudou nada". "Continuo a sentir-me a mesma pessoa. Fiquei muito satisfeito com o resultado. Não muito melhor nem pior com o que fiz. Acho que tomei a decisão certa. Mas se não tivesse feito, também estava a tomar a decisão certa", explica, garantindo estar "tranquilo e feliz" com o que fez. "Se eu não fosse jogador de futebol ou uma pessoa famosa, ninguém comentaria", rematou.