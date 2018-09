Hilaria Baldwin em excelente forma física 12 dias depois de ter sido mãe

AFS 01 Junho 2018 às 16:42 Facebook

Hilaria Baldwin foi mãe pela quarta vez há duas semanas e nas redes sociais a mulher do ator Alec Baldwin mostrou que já recuperou uma excelente forma física.

Através da sua conta de Instagram, Hilaria partilhou uma montagem fotográfica na qual se mostra, por um lado, em final de gravidez, e por outro "12 dias depois do parto".

Ainda assim, na legenda da fotografia não esconde algumas das dificuldades que sentiu para manter a forma: "Houve tantos momentos em que não queria treinar durante a gravidez. Esse foi o desafio mais difícil. Tive de me esforçar".

Hilaria revelou ainda que, depois do nascimento do filho, começou a treinar apenas no dia em que tirou a fotografia. "Comecei a treinar ontem [quarta-feira]. Cada parto é diferente e o médico pode aconselhar quando é que se pode começar a fazer exercício".

Aos 34 anos, Hilaria tem quatro filhos, todos eles frutos da união com Alec, e no final da publicação, que conta já mais de 17 mil "gostos", não escondeu o orgulho por ter sido mãe novamente, considerando o ato como "precioso".

Na caixa de comentários, sucedem-se os elogios, com alguns internautas a considerarem Hilaria como a prova de que "não há segredos" para a excelente forma física, e que tudo passa por uma "boa alimentação e exercício físico".