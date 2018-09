Hilary Duff filma confronto com "stalker" e partilha vídeo no Instagram

Carolina Morais Hoje às 12:08 Facebook

Hilary Duff parou o carro para pedir a um homem que parasse de a seguir, depois de alegadamente o ter feito durante horas. O vídeo do confronto foi partilhado pela própria na rede social Instagram.

Grávida de nove meses, Hilary Duff apanhou esta semana um grande susto e viu-se obrigada a reagir publicamente. "Este homem esteve no jogo de futebol do meu filho, esta manhã, depois seguiu-me até à casa da minha irmã e esteve estacionado na entrada para tirar fotografias. Seguiu-me enquanto fui fazer recados. Pedi-lhe educadamente que me deixasse em paz e ele continuou a perseguir-me como a uma presa durante horas", começou por denunciar a atriz, junto de um vídeo que publicou no Instagram.

Trata-se do vídeo do momento em que decidiu parar o carro para confrontar o homem em questão. "Isto não está certo. Estou grávida de nove meses. Quando as pessoas dizem que te sujeitas a isto quando te tornas celebridade, honestamente deixa-me enojada. Isto acontece todos os dias, todos os meses, e não está certo. Se uma pessoa não famosa estivesse a lidar com isto, a lei estaria envolvida", concluiu a artista de 30 anos.

No vídeo, Duff pede repetidamente ao homem que pare de a seguir, dizendo que isso a faz sentir "desconfortável". Antes de, eventualmente, seguir caminho, o homem ainda responde à atriz, alegando não ter tirado qualquer fotografia.