Hilary Duff tenta induzir o parto com... uma salada

Carolina Morais Hoje às 11:52 Facebook

Twitter

Grávida de nove meses, Hilary Duff recorreu a uma medida pouco convencional para induzir o parto: encomendou uma salada especial com ingredientes que estimulam contrações.

Hilary Duff está mais que pronta para conhecer a sua filha com o namorado Matthew Koma. Tão pronta que, aos nove meses de gravidez, decidiu tomar uma medida pouco convencional para induzir o parto: encomendou uma salada com ingredientes (ditos) "milagrosos" e, enquanto esperava o efeito, partilhou uma imagem nas redes sociais.

"É suposto que esta salada leve as pessoas a iniciar o trabalho de parto. Caioti Pizza, não me deixes mal!", escreveu a atriz numa "story" do Instagram. De facto, a pizzaria californiana tem essa fama e um funcionário explica ao "site" "E! News" porquê: "Dizem que o segredo está no molho, que é balsâmico e contém algumas ervas especiais que fazem as mulheres ter contrações e iniciar o trabalho de parto. Nenhum dos empregados de mesa sabe exatamente o que está nessa mistura especial de ervas, apenas a cozinha sabe."

E revelou ainda: "É verdade que várias mulheres já comeram esta salada e entraram em trabalho de parto. Por dia, pelo menos 15 a 20 mulheres grávidas pedem a salada."

Se tudo correr como previsto, Hilary Duff e Matthew Koma conhecerão brevemente a sua primeira filha em comum. A artista de 31 anos já é mãe de um menino de seis anos, Luca, fruto de um relacionamento com Mike Comrie.