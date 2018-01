"Hoje dói mais ainda". Yannick Djaló não esquece o aniversário da filha

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:02 Facebook

Twitter

Partilhar

A filha mais velha de Yannick Djaló e Luciana Abreu comemora este sábado sete anos. O futebolista, que alega que a cantora não o deixa estar com as filhas, assinalou o aniversário da pequena nas redes sociais, mas a mensagem não foi de alegria.

Parece que nem em dia de festa a guerra entre Luciana Abreu e Yannick Djaló dá tréguas. O ex-casal tem duas filhas em comum mas continua de costas voltadas, pelo que o aniversário de Lyonce Viktórya, a mais velha, será passado longe do pai.

"Sete anos passaram e tu és das coisas mais bonitas que me aconteceu... Minha menina dos olhos de cristal... O pai ama-te muito, mais do que a própria vida. E eu sei que o aniversário é teu, mas eu queria o presente para mim: poder abraçar-te, passar a mão no teu rosto angelical, dar-te muitos beijinhos e ver-te sorrir, esse sorriso que me alegra a alma. Parabéns, filha! Miss you. Miss you tanto que dói... E hoje dói mais ainda!", escreveu o futebolista.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Entre os comentários, há um que se destaca e que vem de alguém conhecido do público. A irmã mais velha de Cristiano Ronaldo, Elma Aveiro, quis enviar forças ao amigo e deixa implícito que está do seu lado nesta guerra aberta com Luciana. "Querido amigo, sempre será tua. Para vida, mesmo distante. Não deixes que a tristeza te machuque. Deus, na hora certa, dará as respostas. Que tenhas dia feliz", escreveu Elma.

Recorde-se que o antigo jogador do Sporting, de 31 anos, e que atualmente defende o Vitória Futebol Clube, alega que Luciana Abreu, de 32 anos, não o deixa estar com as filhas, algo que esta contradiz.