Carolina Morais Hoje às 12:42 Facebook

Twitter

A família de Avicii, que se suicidou há cerca de sete meses, convidou os fãs para uma última homenagem. Centenas de pessoas fizeram fila nas ruas de Estocolmo, Suécia, para se despedirem do DJ.

Foi no dia 20 de abril que Avicii acabou com a própria vida. Tinha 28 anos. Sete meses volvidos, os seus familiares e amigos íntimos organizaram uma última homenagem, convidando os fãs a comparecerem. Numa noite de fortes emoções, centenas de pessoas aceitaram o convite e fizeram fila nas ruas de Estocolmo, à porta da igreja Hedvig Eleonora, para poderem despedir-se do DJ sueco.

"Foi muito comovente", revelou uma fonte do site "E! News". Além de um emocionante discurso feito pelo pai do artista, Klas Bergling, a noite ficou marcada pelo coro que entoou - juntamente com as centenas de pessoas presentes - alguns dos maiores "hits" do DJ, como o tema "Wake Me Up".

Avicii - cujo verdadeiro nome era Tim Bergling - foi encontrado morto num quarto de hotel em Oman, no Médio Oriente. Sofria de vários problemas de saúde, entre eles pancreatite aguda, provocada pelo consumo excessivo de álcool.

Embora nunca tenha sido oficialmente confirmada, fontes próximas do artista sueco revelaram que este terá morrido na sequência de ferimentos autoinfligidos com uma garrafa partida.