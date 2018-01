Hotel pede idemnização milionária a youtuber que pediu estada gratuita

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:53, atualizado às 12:54 Facebook

Elle Darby, youtuber britânica que viu negado o pedido para fazer publicidade a um hotel de Dublin em troca de estada gratuita, recebeu uma fatura para pagar toda a publicidade que o hotel lhe fez.

Depois de ter negado o pedido de Elle Darby e de ter proibido a entrada de todos os youtubers ou bloggers no seu hotel, Paul Stenson, dono da unidade hoteleira, alega que o hotel acabou por fazer publicidade à jovem e enviou-lhe uma fatura de cerca de 5,3 milhões de euros.

De acordo com os responsáveis do hotel, o facto de o pedido de Elle Darby se ter tornado viral e terem sido escritos "114 artigos em 20 países, com alcance potencial de 450 milhões de pessoas", dá ao hotel o direito a receber uma indemnização de 4,3 milhões de euros. Com o IVA, o valor chega perto dos 5,3 milhões de euros.

O companheiro de Paul Stenson chegou mesmo a publicar uma fotografia da fatura no seu Instagram, bem como uma imagem com dois recipientes: um com "cinzas de vegans" e outro com "lágrimas de bloggers". Isto porque, além de ter proibido a entrada de youtubers e bolggers no Charville Lodge - assim se chama o hotel - Paul Stenson tinha feito o mesmo aos vegans em 2015, escreve o jornal "Daily Mail".

Elle Darby ainda não reagiu publicamente à fatura que lhe foi enviada.