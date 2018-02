Hugh Grant recorda Emma Chambers: "Uma pessoa calorosa e uma atriz brilhante"

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:29 Facebook

Twitter

Foi com tristeza que o ator britânico reagiu à morte da atriz que fez de sua irmã no filme "Notting Hill". No Twitter, Hugh Grant realçou as qualidades de Emma Chambers.

A morte da atriz apanhou público e colegas de profissão de surpresa. Hugh Grant não foi exceção. O ator britânico contracenou de perto com a intérprete e lamentou a notícia da sua morte. "Emma Chambers era uma pessoa hilariante e muito calorosa, e claro, uma atriz brilhante. Notícia muito triste", escreveu no Twitter.

Além do papel de Honey, desempenhado em "Notting Hill", Chambers destacou-se ao interpretar Alice Tinker na série de comédia da BBC "A Vigária de Dibley". Personagem que lhe valeu a distinção de Melhor Atriz de Comédia em Televisão, nos Prémios Britânicos de Comédia, em 1998.

Emma Chambers nasceu em 1964 em Doncaster, Inglaterra, e morreu na última quarta-feira, de "causas naturais". A notícia e a causa da morte foram avançadas este sábado, pela agência que a representava.