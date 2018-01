Hugh Grant vai ser pai pela quinta vez

Ana Filipe Silveira Hoje às 16:13 Facebook

Aos 57 anos, o ator britânico Hugh Grant aguarda o nascimento do seu quinto filho, fruto da relação com a atriz sueca Anna Eberstein. Este será o terceiro rebento em comum do casal.

O anúncio foi feito pela mãe da intérprete, em entrevista ao jornal sueco "Aftonbladet": "Estou muito feliz por ter mais um neto", afirmou, revelando ainda que "o nascimento está para breve".

O casal tem já outras duas crianças, John Mungo, de cinco anos, e uma menina, de dois, cujo nome é desconhecido.

Recorde-se que antes de estar com a atriz sueca, Hugh Grant teve um relacionamento com a chinesa Tinglan Hong, com quem tem dois filhos: Tabitha, que nasceu em 2011, e Felix, dois anos depois. A sua segunda gravidez deu que falar, já que a ex e a atual mulher do intérprete ficaram grávidas praticamente ao mesmo tempo.

O premiado ator britânico, conhecido pela sua participação em filmes como o "O Amor Acontece", "Quatro Casamentos e um Funeral" e o "O Diário de Bridget Jones", marcou presença, juntamente com a atual companheira, na cerimónia dos Globos de Ouro no passado domingo.