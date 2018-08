Humorista Nilton partilha pedido de ajuda de mulher com cancro

Carolina Morais Hoje às 13:06 Facebook

Daniela, de 34 anos, partilhou um apelo no Facebook para tentar angariar dinheiro para um tratamento contra o cancro no colo do útero. Nilton não ficou indiferente ao vídeo e partilhou-o.

"Um murro no estômago." Foi assim que Nilton reagiu ao apelo de Daniela, uma mulher de 34 anos a quem foi diagnosticado recentemente cancro no colo do útero em estado avançado. "Os médicos não acreditam que eu tenha mais de um ano de vida, embora eu não esteja nada de acordo. Tenho os meus sonhos, tenho os meus projetos, e quero realizá-los todos. Mas, para o efeito, preciso de fazer uma série de tratamentos, que me possibilitarão sobreviver", começou por explica Daniela num vídeo publicado no Facebook.

Os tratamentos de imunoterapia a que se refere custam cerca de 50 mil euros na Alemanha (e 165 mil euros em Portugal), motivo pelo qual decidiu recorrer à rede social, de forma a pedir ajuda para angariar esse dinheiro. "É a minha única hipótese", frisou, emocionada. "Só preciso da vossa boa vontade, porque eu tenho muita vontade de viver."

Nilton ficou sensibilizado com o caso e partilhou o vídeo na sua página do Facebook, tendo reunido, até ao momento, mais de 600 partilhas.