Acidente de trabalho na inauguração de loja de Marco Costa em Matosinhos

Chegou ao MAR Shopping, em Matosinhos, de braço ao peito. Ainda assim, Marco Costa cumpriu o sonho que há muito desejava: ter "uma loja para o povo maravilhoso que existe no Norte do País".

Cumpriu um sonho antigo e nem o acidente que o faz andar agora de braço ao peito o impede de se sentir realizado. Depois de uma loja no Amoreiras Shopping Center, em Lisboa, Marco Costa inaugurou este fim de semana o seu espaço no MAR Shopping, em Matosinhos.

"Grato e feliz, é assim que me sinto agora! Mais um passo na construção de um sonho, uma conquista que há muito desejava, uma loja para o povo maravilhoso que existe no Norte do País", escreveu o pasteleiro como legenda de uma imagem sua.

O "acidente de trabalho", acrescenta, "tinha tudo para poder atrasar e adiar a abertura", mas "com o querer, o empenho e o esforço de toda uma super equipa", a Receitas com Segredo abriu ao público no dia e hora marcados. "Não foi fácil, mas assim também tem mais sabor", frisou.