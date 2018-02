Inês Herédia: "Sou uma apaixonada incurável"

Ana Filipe Silveira Hoje às 18:38 Facebook

No dia em que o seu casamento com Gabriela Sobral foi notícia, Inês Herédia esteve no programa "Juntos à Tarde", da SIC, para apresentar o seu primeiro "single". Pelo meio, falou sobre amor.

"Voltei a Respirar". É este o nome do primeiro tema que a cantora apresentou em público, pela primeira vez, esta sexta-feira, no programa que João Baião e Rita Ferro Rodrigues conduzem nas tardes da SIC. Mas, e tal como Inês Herédia referiu durante a entrevista com os dois apresentadores, esta frase é mais do que o nome da canção. É um autorretrato, à semelhança de todas as suas composições.

Durante a conversa, Baião questiona a também atriz da novela "Paixão" se acredita na frase "E foram felizes para sempre". A jovem, de 28 anos, não tem dúvidas. "Ai, acredito. Sou uma apaixonada incurável. Acho que nunca vou ser cínica com o amor. Acredito mesmo nisso. Acho que é impossível isso não ser possível", afirmou Inês, defendendo que não se está a fazer nada neste mundo "se essa possibilidade não existir".

Minutos depois, e novamente sobre o amor, a intérprete de "Voltei a Respirar" confessa que o seu "coração é um oferecido". "Mesmo. Abro o meu coração a toda a gente. Às vezes, magoo-me com isso. Espero sempre o melhor das pessoas. Quando amo, entrego-me toda. Dou tudo. Não sei [fazer] de outra maneira", explica.

Declarações proferidas no dia em que o matrimónio com Gabriela Sobral, de 52 anos, se tornou público. A atriz e a diretora de programas da SIC namoram há um ano e oficializaram a sua relação há exatamente uma semana, em Oeiras, numa cerimónia íntima onde só estiveram presentes amigos e familiares próximos de ambas. Rita Ferro Rodrigues, que também conduziu a referida entrevista, terá sido uma das convidadas.

O tema do dia não foi, contudo, mencionado durante a conversa no programa "Juntos à Tarde", na qual a antiga participante do concurso "Ídolos", também do mesmo canal, revelou que é uma mulher "muito sensível". "Choro com tudo. Sou mesmo muito fácil de chorar. Com o sorriso da minha avó, com a natureza, com a minha cadela [risos]."