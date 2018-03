Inês Mocho mostra barriga de grávida a poucos dias do parto

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:20 Facebook

Inês Mocho partilhou duas fotografias em que surge em lingerie, exultando as suas curvas na reta final da primeira gravidez. A bebé é fruto da relação que a "digital influencer" mantém com Miguel Domingues.

A "blogger" e "youtuber" entrou nas 39 semanas de gestação e deixou-se fotografar pelo companheiro naquela que foi a sua "primeira 'sessão de grávida' em que" se sentiu "bonita". Quem o diz é a própria, na legenda de uma das imagens resultantes deste trabalho e que Inês dividiu no Facebook e no Instagram.

No dia anterior, e também através desta redes sociais, a influenciadora digital publicara um outro registo fotográfico captado pelo apresentador de televisão Miguel Domingues. Em ambas as imagens, a jovem natural do Porto surge em lingerie, realçando o seu "barrigão" de grávida.

A bebé que irá nascer nos próximos dias - Inês Mocho já vive uma gestação de termo - marca a estreia do casal na paternidade.