Infidelidade trama Boris Johnson ao fim de 25 anos de casamento

Boris Johnson, ex-secretário de estado do Reino Unido para os Assuntos Externos e visto como forte candidato a suceder a Theresa May na liderança do Partido Conservador, anunciou o fim do casamento de 25 anos com Marina Wheeler.

Encarado como uma das figuras políticas mais controversas do Reino Unido, o princípio do fim da união do antigo presidente da Câmara de Londres e da advogada Marina Wheeler foi tornado público depois de o tabloide britânico "The Sun" ter revelado que Boris Johnson tinha iniciado o processo de divórcio por ter traído a mulher durante o matrimónio.

Embora não tivesse mencionado esse facto, o casal divulgou sexta-feira, através de um comunicado, que "há alguns meses atrás, após 25 anos de casamento", decidiram que seria do "interesse" de ambas as partes partirem para a separação.

Marina Wheeler, de 54 anos, é a segunda mulher do político da mesma idade, nascido em 1964 na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Fruto da relação que mantiveram durante um quarto de século, foram pais por quatro ocasiões. Antes, Johnson esteve casado com Allegra Mostyn-Owen durante seis anos, entre 1987 e 1993.

Segundo informações avançadas pelo jornal "The Mirror", o casal já nem viverá no interior da mesma habitação, dado que no dia 26 de julho Marina foi vista a sair de casa com várias malas.

Também em julho, Boris Johnson renunciou ao cargo de chefe da diplomacia britânica, naquela que foi uma manifestação de desacordo relativamente à proposta de Theresa May de manter uma relação comercial estreita entre a Grã-Bretanha e a União Europeia depois do dia 29 de março de 2019, dia no qual será consumado o processo do "Brexit".