Iniesta declara-se à mulher na celebração do 10.º aniversário de relação

Dez anos e três filhos depois, Andrés Iniesta e Anna Ortiz estão de parabéns e o futebolista espanhol não deixou de assinalar a data nas redes sociais.

Foi com uma fotografia do casal rodeado de rosas e balões em forma de coração que Andrés Iniesta partilhou com os seguidores que ele e a mulher, Anna Ortiz, comemoraram uma década de relacionamento.

"Dez anos. Impressionante. Mas mais ainda saber que ao teu lado tudo é mágico! E que dez anos depois os meus sentimentos multiplicam-se por mil", escreveu esta sexta-feira o jogador do Barcelona.

Anna Ortiz, usando a mesma fotografia, também dedicou algumas palavras ao seu mais-que-tudo. "Há 10 anos encontrei um amor, um amor para mim... Ele... Amo-te", escreveu.

Recorde-se que o casal foi recentemente pai de Siena, de 5 meses, que se junta ao clã Iniesta, formado ainda por Valeria, de 6 anos, e Paolo, de 1.