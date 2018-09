Internautas enternecidos com fotografia da filha de Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira

08 Junho 2018 às 16:59 Facebook

Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira partilharam nas redes sociais um momento entre a sua filha, Alice, e a sua cadela, Roma. Um episódio "curioso" que está a deixar enternecidos os seus admiradores.

Dez dias depois de ter nascido, a pequena Alice já arranjou uma "melhor amiga" para a vida. Quem o diz é a sua mãe, Andreia Rodrigues, numa das hashtags que colocou numa publicação feita, esta quinta-feira, no seu perfil de Instagram.

No mesmo dia, Daniel Oliveira optou por um "post" simples, com um coração na descrição. A fotografia divulgada pelo casal regista o momento em que a cadela de ambos, Roma, olha fixamente para a primeira filha do casal.

Nas publicações dos apresentadores surgiram diversas mensagens de incentivo e de parabéns. "Mais uma protetora para a vossa filha", "assim é uma família completa. Muitas felicidades" e "que enternecedor" são alguns dos exemplos.

O subdiretor de programas da SIC e a comunicadora, que oficializaram a sua relação em 2017, anunciaram que a primogénita Alice tinha nascido no dia 30 de maio, depois de terem deixado o hospital.