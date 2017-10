Internet cria novo mito: Melania Trump tem uma dupla?

Ana Filipe Silveira Hoje às 16:29, atualizado às 16:45 Facebook

Melania Trump está no centro de mais uma polémica. Os internautas criaram uma estranha teoria da conspiração que coloca a hipótese de a primeira-dama dos Estados Unidos... não ser a primeira-dama.

No passado dia 13 de outubro, Melania Trump acompanhou Donald Trump num evento oficial e, perante uma transmissão em direto da televisão, surgiu uma teoria, apoiada por cada vez mais pessoas, de que não era a primeira-dama quem estava ao lado do marido e presidente dos Estados Unidos.

Tudo começou quando um utilizador da rede social Twitter, que assina como JoeVargas, lançou a discussão, surpreendido por Trump estar a tentar "enganar toda a gente" com uma mulher que "claramente não é Melania".

Depois dele, vários outros se tornaram defensores da mesma teoria e rapidamente a história se tornou viral. Para defenderem a tese têm recordado outros eventos polémicos, como o episódio em que Trump se esqueceu de que a mulher estava ao seu lado, e têm recorrido a um "zoom" da imagem para mostrar que o nariz da primeira-dama não é igual ao da mulher que se faria passar por ela.

Os internautas estranham ainda o facto de o magnata ter feito questão de reforçar a presença da mulher. "A minha mulher, Melania, que está aqui", disse Trump. "Por que diria ele isso?", questionam os "conspiradores".

Facto é que Melania Trump foi fotografada no mesmo dia, no mesmo evento, sem óculos, afastando as hipóteses de ter uma dupla que comparece por ela aos eventos oficiais, como defendem alguns cibernautas.