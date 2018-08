Irina e Bradley Cooper passeiam com a filha

Nuno Azinheira 05 Maio 2018 às 15:40 Facebook

Durante muito tempo, Irina Shayk e Bradley Cooper optaram por esconder a filha, Lea, dos flashes dos paparazzi, mas esta semana foram apanhados pelos fotógrafos durante um passeio pelas ruas de Nova Iorque.

Separada de Cristiano Ronaldo desde janeiro de 2015, depois de quase cinco anos de relação, a modelo russa começou a namorar, poucos meses depois, com o ator norte-americano, de 43 anos, e em março do ano passado foi mãe pela primeira vez.

Nas fotografias reveladas esta semana nas redes sociais, a manequim aparece acompanhada pelo namorado, que segura a filha nos braços durante uma caminhada do casal pela cidade que nunca dorme.

Nos últimos tempos, muito se tem especulado se Irina e Bradley Cooper estarão para dar o nó. Numa fotografia publicada no Instagram, em janeiro, a ex-namorada de Ronaldo aparece com uma aliança no dedo anelar esquerdo, mas até agora ainda não houve qualquer confirmação quanto ao passo seguinte.