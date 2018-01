Irina Shayk e Bradley Cooper: casamento em segredo?

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:07 Facebook

A modelo russa partilhou uma fotografia nas redes sociais que pode ter revelado que está prestes a dar o próximo passo na relação com o ator norte-americano.

Irina Shayk, que completou 32 anos no passado fim de semana, pode ter mais do que motivos para celebrar. Isto se se confirmarem as suspeitas de que está noiva de Bradley Cooper, com quem namora desde 2016.

A teoria começou a ser avançada desde que a modelo russa partilhou no Instagram uma fotografia na qual se pode ver um anel no seu dedo anelar esquerdo. Além dos rumores de noivado, há quem diga ainda que o casal pode já ter dado o nó.

Recorde-se que a ex-namorada de Cristiano Ronaldo e o ator norte-americano são pais de Lea De Seine. A bebé tem agora nove meses e Shayk conseguiu manter os primeiros meses de gravidez em segredo. Aliás, até ao momento, nem pai nem mãe falaram sobre a bebé.