Irmã de Georgina Rodríguez: "Minha esposa. Amo-te"

A irmã de Georgina Rodríguez pode ter assumido a relação que mantém com uma mulher há dois anos, que a imprensa lhe aponta há vários meses, ao partilhar uma fotografia de ambas. Uma imagem que, diz Ivana, lhes "vai trazer problemas".

O registo fotográfico escolhido por Ivana Rodríguez para declarar o amor que nutre por outra mulher "retrata[-as] na perfeição". "Assim somos tu e eu. Sem censura, [a fotografia] define-nos ainda mais, mas guardamos isso para nós. Não queremos escandalizar ninguém", afirma a cunhada de Cristiano Ronaldo na publicação feita, este sábado, na rede social Instagram.

Uma partilha que serviu, essencialmente, para a irmã de Georgina Rodríguez prestar um agradecimento à mulher, cujo nome não é conhecido, pelo facto de esta ter estado sempre ao lado de Ivana "nos momentos mais importantes da [sua] vida, os bons e os maus".

A cunhada de CR7 continua dizendo que a sua mulher merece "o melhor do mundo". E, sem meias palavras, declara-se: "Minha esposa. Amo-te, amiga da alma. [...] Não sei o que farei no dia em que me abandonares... A sério!"