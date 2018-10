Ana Filipe Silveira Hoje às 10:58 Facebook

O discurso de Meghan Markle em prol da educação feminina, durante a sua passagem pelas ilhas Fiji, não passou despercebido à sua irmã, com quem está de relações cortadas.

Já comparou o príncipe Harry a um hamster e a irmã à vilã Cruella de Vil. Já prometeu que vai lançar um livro, que recebeu o título "In The Shadows of the Duchess" ("Nas sombras da Duquesa", em português), no qual promete revelar "o que realmente acontece nas sombras" da ex-atriz. Agora, sem meias palavras, a irmã de Meghan Markle acusa a duquesa de Sussex de ser mentirosa.

Em causa esteve o discurso feito pela norte-americana durante a sua passagem pelas ilhas Fiji e com o qual destacou a importância da educação feminina. A mulher de Harry de Inglaterra deu-se como exemplo, afirmando que foi à custa do seu trabalho que conseguiu frequentar o ensino superior. "Foi com bolsas de estudos, programas de ajudas financeira e dinheiro do meu trabalho no campus que foram diretamente para as minhas propinas que consegui andar na universidade e sem dúvida que valeu a pena o esforço", disse.

Samantha Markle tem outra versão da história. "O pai [Thomas Markle] é que pagou as propinas! Ela esqueceu-se da parte mais importante no discurso e há recibos que comprovam isso", começou por escrever no Twitter. "Amo a minha irmã mas isto é ridículo. Não podes mentir assim, Meghan. Delirantemente absurdo", completou. Uma mensagem acabou por ser eliminada, não sem antes ser replicada em vários órgãos de comunicação social.

Veja os tweets na galeria acima.

Mais tarde, a irmã da duquesa voltou à carga num novo tweet, no qual identificou o Palácio de Kensington: "O pai pagou os estudos e o tio Mike conseguiu-lhe o estágio em Buenos Aires. A gratidão é uma obrigação".