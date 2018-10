Irmã de Michael Jackson atua em Lisboa

Carolina Morais Hoje às 18:01 Facebook

Twitter

La Toya Jackson, uma das irmãs de Michael Jackson, estará em Lisboa no próximo dia 24 de outubro para apresentar, no Casino Estoril, o espetáculo "Forever King of Pop".

Quase dez anos após a morte de Michael Jackson, a família do artista continua a homenageá-lo pelo mundo fora. E Portugal não é exceção. No próximo dia 24 de outubro, La Toya Jackson, a segunda irmã mais velha do "Rei da Pop", estará em Lisboa, mais concretamente no Casino Estoril, para apresentar o aclamado espetáculo "Forever King of Pop" - o único apoiado oficialmente pela família Jackson.

Estreado em 2010, o espetáculo trará até ao Salão Preto e Prata temas como "Billie Jean", "Thriller", "Beat It" ou "Smooth Criminal", que serão interpretados - com direito a coreografia - ao vivo nos dias 11, 12 e 13 de janeiro de 2019.

"'Forever'. O melhor espetáculo sobre o 'Rei da Pop'. Não se trata apenas do seu talento e da sua música em palco, mas sim do coração", diz La Toya, de 62 anos, sobre a encenação que se assume como "uma homenagem à vida e carreira" de Michael Jackson.

Recorde-se que o músico morreu a 25 de junho de 2009, aos 50 anos, vítima de uma paragem cardíaca provocada pela ingestão excessiva do analgésico Propofol.