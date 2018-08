Irmã de Miley Cyrus luta contra depressão

Hoje às 15:52 Facebook

Noah Cyrus falou sobre a depressão contra a qual está a lutar e sobre a forma como esta fase afetou a sua criatividade em estúdio. A revelação surgiu durante a promoção do novo projeto da irmã de Miley Cyrus.

Aos 18 anos, a artista acaba de lançar um trabalho discográfico em que fala sobre a depressão que está a viver. Noah Cyrus descreveu ainda a forma como esta doença influenciou a sua música.

"Este EP é sobre as minha emoções, a minha ansiedade, como tenho lutado contra a depressão e como é normal termos estes sentimentos", explicou a filha de Billy Ray Cyrus em entrevista ao site L'Officiel USA.

"Muitas pessoas gostam de julgar e gozar contigo através da Internet. Gostam de fazer-te sentir maluca quando estás com uma depressão, um ataque de ansiedade ou de pânico", prosseguiu.

Quando questionada sobre a mensagem que quer passar com este projeto musical, Noah foi muito clara ao afirmar que se trata de um desabafo. "É sobre estar triste e não ser capaz de ignorar as emoções que tenho", assegurou.

Recorde-se que Noah Cyrus assumiu publicamente uma relação com o "rapper" Lil Xan com fotografias no seu perfil de Instagram que tornam claro o romance entre os dois jovens artistas.