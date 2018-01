Irmã de Woody Allen diz que filha do realizador lucra com acusações

Hoje às 16:48 Facebook

Twitter

Letty Aronson, a irmã mais nova de Woody Allen, acusou Dylan Farrow de estar a ganhar dinheiro com o movimento "Me Too". Indignada, a filha do realizador não tardou a responder.

A batalha de Dylan Farrow, que ao longo dos últimos anos tem feito de tudo para ser ouvida, não tem sido nada fácil. Alegadamente abusada pelo pai adotivo, Woody Allen, quando tinha sete anos, a jovem nunca conseguiu fazer com o mundo acreditasse nela.

Letty Aronson, irmã de Allen, esteve sempre ao lado do realizador, mostrando o seu desagrado perante as acusações de Dylan. Recentemente, em declarações ao "The New York Times", a produtora cinematográfica acusou a filha adotiva do irmão de estar a capitalizar o movimento "Me Too".

"Parece-me tudo uma estratégia", afirmou Aronson, defendendo que o movimento em questão não passa de uma ferramenta que está a ser usada com "segundas intenções".

Dylan Farrow, de 32 anos, não deixou de responder à acusação, num email enviado à mesma publicação. "Se o Woody Allen e os seus apoiantes acham que eu estou a capitalizar num momento em que está em voga olhar para os factos cuidadosamente, ao invés de confiar nas palavras finais de homens poderosos - um momento em que a verdade está na moda -, eu diria que eles têm razão".

O realizador, de 82 anos, tem negado desde o início as acusações da filha. Apesar de até agora nunca ter sido sujeito a qualquer investigação policial, tem-se deparado com alguns problemas em Hollywood.

"A Rainy Day in New York", o filme de Woody Allen cuja estreia estava prevista ainda para este ano, pode não chegar a ser lançado.