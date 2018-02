Irmão de atriz de "Sexo e a Cidade" encontrado morto após ter desaparecido

AFS Hoje às 11:38 Facebook

Twitter

O irmão de Kim Cattrall estava desaparecido desde terça-feira da semana passada. A atriz de "Sexo e a Cidade" anunciou que Christopher, de 55 anos, foi encontrado sem vida.

Kim Cattrall chora a morte do irmão, Christopher Cattrall, em circunstâncias ainda por apurar. A notícia foi dada pela atriz da série televisiva "Sexo e a Cidade".

"É com grande tristeza que minha família anuncia a morte do nosso irmão e filho, Chris Cattrall. Neste momento pedimos privacidade mas queremos agradecer a todos", pode ler-se na descrição.

A intérprete de Samantha naquela série havia feito um pedido aos fãs para que a ajudassem a encontrar o irmão, que estava desaparecido desde o dia 30 de janeiro.

Na publicação partilhada no Instagram, Kim, de 62 anos, contou que "as chaves, o telemóvel e a carteira" do irmão estavam numa mesa da sua casa e que "a porta de entrada estava aberta". Ao pedido de ajuda acrescentou ainda as características físicas do irmão, bem com a roupa que alegadamente estaria a usar.