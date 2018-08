Irmão de Messi condenado por posse ilegal de arma de fogo

João Manuel Farinha Hoje às 11:21 Facebook

O irmão de Leonel Messi, jogador argentino do Barcelona, foi condenado, na Argentina, a uma pena suspensa de dois anos e meio de prisão por posse ilegal de arma de fogo.

A decisão do tribunal impede, dessa forma, Matias Messi de sair da Argentina durante todo esse período de tempo. Terá, ainda, de cumprir oito horas mensais de trabalho comunitário numa escola de futebol na cidade de Rosário, de onde é natural.

A arma, não declarada, foi encontrada no interior de um barco, após um acidente de Matias no rio Paraná. O irmão de Messi fraturou o maxilar e foi tratado no hospital Santa Fé, na Argentina.

Matias, de 36 anos, ainda foi preso preventivamente, mas tanto a família como o advogado de defesa declararam que o objeto tinha sido encontrado, posteriormente, dentro da embarcação e que o mesmo não lhe pertencia.

Essa não foi, de resto, a primeira vez que Matias Messi se viu envolvido em problemas com a Justiça. Em outubro de 2015, tinha sido detido pelo mesmo motivo e, já em março deste ano, regressou à esquadra depois de se ter envolvido num acidente de viação e, alegadamente, ter ameaçado o outro condutor com uma arma de fogo.