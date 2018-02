Irmãos Kardashian recordam o pai em dia de aniversário

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:49 Facebook

No dia em que deveria completar mais um aniversário, Robert Kardashian foi homenageado pelos filhos nas redes sociais. Kim, Kourtney e Rob partilharam fotografias de infância que estão a deixar os fãs comovidos.

Se fosse vivo, Robert Kardashian teria comemorado na quinta-feira, dia 22 de fevereiro, 74 anos. Os filhos do advogado não deixaram passar a data em branco, recordando o pai naquele que seria o seu dia de aniversário.

Kim, Kourtney e Rob Kardashian recorreram às redes sociais para homenagear Robert, sem esconder as saudades. Os membros do clã mostraram a sua vontade de tornar eternas as memórias que guardam do pai.

Numa das fotografias de infância, partilhadas por Kourtney no Instagram, a "socialite" surge ao lado do pai e de Kim. "Meninas do papá. Parabéns pai. Sinto a tua falta todos os dias", começou por escrever, emocionada, a irmã mais velha do clã. "A Kim não estava tão feliz como eu estava com o vestido dela", brincou.

Kim Kardashian também decidiu assinalar a data de uma maneira especial. Ao publicar uma imagem antiga do pai na mesma rede social, a empresária anunciou que se preparava para encomendar o bolo favorito do pai, de forma a celebrar o seu dia.

"Parabéns pai! Tenho tantas saudades tuas", confessou a mulher do "rapper" Kanye West. Encomendei o teu bolo preferido para comemorar! Adoro-te para sempre!", concluiu.

Mais tarde, no mesmo dia, foi a vez de Rob demonstrar o carinho pelo pai, partilhando uma fotografia de criança onde surge a abraça-lo. "Parabéns pai!", escreveu o seu filho mais novo no Twitter.

Robert Kardashian, o primeiro marido de Kris Jenner, morreu em 2003 após lhe ter sido diagnosticado cancro no esófago. Do casamento nasceram quatro filhos: Kourtney, Kim, Khloé e Rob.