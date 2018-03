Irmãs Jenner despejadas do seu escritório por dívidas de 46 mil euros

Nuno Azinheira Hoje às 19:49 Facebook

Twitter

Kylie e Kendall Jenner receberam ordem de despejo do escritório que têm em Nova Iorque. Em causa, está o atraso do pagamento de diversas rendas por parte das irmãs.

O proprietário, ao qual a socialite e a modelo arrendaram o espaço, colou na porta do escritório uma ordem de despejo por uma dívida acumulada de 57 mil dólares (cerca de 46 mil euros). A informação foi avançada pelo The Shade Room, que publicou fotografias do documento.

"O inquilino está em dívida com o proprietário pelo não pagamento da renda referente ao período de dezembro de 2017 a março de 2018", pode-se ler no registo fotográfico partilhado esta quarta-feira.

Kylie, de 20 anos, e Kendall, 22, assinaram o contrato de arrendamento no dia 18 de novembro de 2015. As instalações serviam até à data de sede administrativa para a marca Kendall + Kylie, fundada em 2012.

As irmãs mais novas do clã Kardashian ficaram conhecidas pela participação regular em "Keepingwith the Kardashian. A socialite Kylie Jenner, mãe de Stormi, chegou mesmo a ter o seu próprio "reality show" intitulado "Life of Kylie", no canal E! Entertainment.