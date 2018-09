Irreconhecível: assim era Kim Kardashian na adolescência

Carolina Morais Hoje às 13:39 Facebook

Twitter

Kim Kardashian partilhou nas redes sociais uma fotografia sua de quando estava no sétimo ano, ou seja, no início da adolescência. As diferenças são impressionantes.

Parece difícil imaginar Kim Kardashian antes das operações estéticas e da fama. Mas mais difícil ainda é reconhecê-la numa imagem dos tempos de adolescência. Foi exatamente essa a partilha que a "socialite" de 37 anos fez, esta semana, com os seus 117 milhões de fãs no Instagram.

"Sétimo ano. Este era o meu melhor batom. Tem de voltar", escreveu a mulher de Kanye West, junto da fotografia que gerou mais de dois milhões de interações.

A maior parte dos internautas elogiou o facto de Kim apresentar uma aparência invejável e atitude madura, numa altura em que a esmagadora maioria dos adolescentes atravessa uma fase de estranheza para com o seu corpo.