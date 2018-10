Isabel II deve abdicar a favor do filho "dentro de três anos"

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:10 Facebook

A rainha de Inglaterra, a monarca com mais anos aos comandos de um país, deverá abdicar das suas funções aos 95 anos. O filho, o príncipe Carlos, agora com 69, ocupar-se-á do trono.

Quem o diz é Robert Jobson, autor de um novo livro sobre a realeza do Reino Unido, cita o "Daily Mail". "A rainha está a considerar seriamente o assunto e acredita que, se estiver viva aos 95 anos, passará certamente o reinado para Carlos", explica o jornalista.

Aos 92 anos, "Sua Majestade está consciente da idade que tem e quer ter a certeza de que, quando chegar a hora, a transição da Coroa é perfeita", acrescenta Jobson.

Recorde-se que Filipe, Duque de Edimburgo e marido de Isabel II, anunciou a sua retirada da vida pública em maio de 2017 a partir de agosto do mesmo ano. A decisão foi, de acordo com o comunicado da família real britânica, tomada pelo próprio príncipe, de 97 anos, e contou com o apoio da rainha de Inglaterra. Desde então, tem sido substituído, em algumas ocasiões, pelo filho.