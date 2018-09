Isabel II "irritada" com episódio de "The Crown" dedicado ao filho

AFS Hoje às 15:23 Facebook

Twitter

A Rainha de Inglaterra é fã da série que retrata a sua vida, mas houve algo que a fez mudar de ideias. Segundo Adam Helliker, jornalista do "Sunday Express", alguém da corte de Isabel II confessou que o retrato feito sobre o marido e o filho, num episódio da segunda temporada de "The Crown", deixou a monarca irritada.

O original da Netflix é um sucesso e vencedor de vários prémios. Isabel II também não é indiferente à série que retrata a coroa inglesa e a sua própria vida.

Só que o penúltimo episódio da segunda temporada retratou uma situação que irritou a monarca por não corresponder à verdade, segundo revelou um conselheiro da casa real a Adam Helliker. Na cena em questão, Filipe, marido de Isabel II, é severo e insensível com o príncipe Carlos, filho do casal. "Ela ficou particularmente irritada com uma cena em que Filipe não demonstra simpatia por Carlos, que está claramente chateado, enquanto ele o leva para a casa da Escócia. Isso não aconteceu", revelou o jornalista.

A avó dos príncipes William e Harry ficou desapontada porque sabe que o público olha para "The Crown" como uma reprodução fidedigna da sua vida. "A rainha entende que muitos daqueles que assistem à série interpretam-na como um retrato preciso da família real e isso é algo que ela não pode mudar", explicou a mesma fonte.

O sucesso das duas primeiras temporadas levou a que fosse encomendada uma terceira, que ainda não tem data de estreia, mas que deverá chegar em meados de 2019.