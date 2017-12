Isabel Silva lesiona-se a correr: "Não consigo andar, praticamente"

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:01 Facebook

?Isabel Silva lesionou-se esta sexta-feira enquanto corria. A apresentadora da TVI tem um "edema no joelho" e contou aos seus seguidores de Instagram como tudo aconteceu.

"O meu dia hoje foi uma aventura, lesionei-me a correr. Estou com um edema no joelho, não me mexo, não consigo andar, praticamente", conta Isabel Silva. "Lesionei-me às oito da manhã a correr, com um arame que estava na calçada, e eu caí. Nem é bom falar, já deprimi tanto...", explica.

A queda terá sido aparatosa e Isabel Silva terá necessitado de assistência médica no local. Num dos muitos Insta Stories que publica diariamente, a apresentadora do programa "Somos Portugal" escreveu a seguinte frase: "Foi terrível...veio polícia, veio INEM."

Conhecida por ser uma aficionada do desporto, a comunicadora não pode fazer esforços mas contou com o apoio de dois amigos, que esperaram por Isabel Silva à porta da casa da apresentadora e lhe deram todo o apoio necessário.