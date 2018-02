Ivete Sangalo diz que está no "momento mais pleno da sua vida"

Ana Filipe Silveira Hoje às 14:04 Facebook

A cantora Ivete Sangalo voltou, esta terça-feira, ao contacto com os fãs, com a partilha de uma fotografia em que surge a amamentar as filhas gémeas. Na mensagem que acompanha o registo, fala num "amor gigante".

"Confesso que estou no mais pleno momento da minha vida!", exclama a conhecida intérprete brasileira, que repetiu, aos 45 anos, a experiência na maternidade, com o nascimento de Helena e Marina.

Ivete Sangalo justificou a publicação desta fotografia, na qual aparece ao lado do marido e do filho mais velho a amamentar as duas bebés, "para matar a saudade e dizer que ficará um pouquinho mais ausente das redes sociais em função da grande atenção que eles [a família] precisam neste momento".

Helena e Marina nasceram no dia 10, juntando-se a Marcelo, de oito anos, o primeiro filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady. O casal mantém uma relação desde 2008, oficializada em maio de 2011. "Estamos tão felizes, que não cabe no nosso coração este amor gigante", refere ainda a cantora.