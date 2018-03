Ivete Sangalo partilha amor com filhas gémeas

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:05 Facebook

Amor de mãe a dobrar. A ternura das filhas gémeas, Helena e Marina, fez com que a cantora brasileira Ivete Sangalo publicasse uma fotografia com as recém-nascidas.

A fotografia publicada no Instagram, esta quarta-feira, mostra Ivete com as duas filhas ao colo, depois de ter dado de mamar, com a descrição a surgir em tom de brincadeira.

"Quando a gente sai do OPEN BAR da nossa mãe!", começou por escrever a cantora de 45 anos. "Depois do peitão, denguinho sem fim! Minha mãe mandou dizer que tá sentindo muita saudade de zamurinho! A gente ama mamar".

Recorde-se que as gémeas Helena e Marina nasceram em fevereiro e completaram um mês de vida no passado sábado, dia 10 de março.