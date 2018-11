Já é Natal na casa de Cristiano Ronaldo e Georgina

Carolina Morais Hoje às 09:41 Facebook

Georgina Rodríguez já tratou da decoração de Natal na casa que partilha com Cristiano Ronaldo em Turim. O resultado final foi partilhado nas redes sociais.

Já cheira a Natal na casa de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez. A companheira e os filhos do craque português uniram forças para decorar a rigor a sua nova casa em Turim, Itália, e os resultados estão à vista nas redes sociais.

"Como nos divertimos a comprar a decoração de Natal para a nossa nova casa em Turim. Divertimo-nos muito e, além disso, sentimos a enorme satisfação de saber que estamos a contribuir para uma boa causa", começou por escrever Georgina, junto de uma imagem sua com os quatro filhos de CR7 em frente da árvore de Natal.

A boa causa a que se refere prende-se com uma parceria com a associação Adisco, "que doa 100% do que é vendido ao Hospital Regina Margherita". "Que época tão linda, de união familiar, calor, carinho e amor. Nunca devemos esquecer-nos daqueles que realmente precisam", concluiu.

A argentina de 24 anos é mãe de Alana Martina, filha mais nova de Cristiano Ronaldo, que tem apenas um ano. O avançado da Juventus é ainda pai dos gémeos Eva e Mateo, também de um ano, e de Cristianinho, de oito