Já está à venda a porcelana oficial do casamento real

A loja oficial do Palácio de Buckingham colocou à venda a porcelana oficial do casamento do príncipe Harry de Inglaterra e Meghan Markle. A coleção foi feita à mão e inclui pratos, chávenas e até uma caixa de comprimidos.

A família real britânica colocou na sexta-feira à venda um conjunto de cinco peças comemorativas do casamento do príncipe e da atriz, todas elas feitas à mão: um prato, três chávenas de dimensões diferentes e uma caixa de comprimidos. As peças podem ser adquiridas em separado e custam entre 22,86 e 56,14 euros.

Toda a coleção foi decorada em tons de azul, branco e dourado, com pormenores inspirados nas portas de Gilbertus da Capela de São Jorge, que datam do século XIII.

A coleção oficial de porcelana pode ser adquirida na loja física do Palácio de Buckingham ou online.