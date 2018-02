Já há apostas para saber quem vai vestir Meghan Makle no casamento

AFS Hoje às 14:31 Facebook

Twitter

O casamento entre Meghan Markle e o príncipe Harry já suscita dúvidas nas casas de apostas britânicas. Em causa está o nome do estilista que vai vestir a noiva.

Nas casas de apostas tudo serve para fazer crescer o negócio e, desta vez, estas incidem sobre quem vai vestir Meghan Markle no dia do seu casamento com Harry. O nome mais falado é o de Alexander McQueen, que já desenhou o vestido usado por Kate Middleton no dia do seu enlace com o príncipe William, a 29 de abril de 2011.

Algumas casas de apostas optaram já por retirar o nome de McQueen da lista de possíveis candidatos, justificando-o com as votações exageradas no "designer". "Acreditamos que alguém pode saber que Meghan Markle confia na casa real para a escolha do vestido", afirmou na terça-feira um porta-voz da Paddy Power. "Ou isso, ou de repente passaram a existir muitos especialistas em vestidos de casamento no Reino Unido", concluiu.

Com vista ao momento em que o casal vai tornar a relação oficial perante a lei, Meghan Markle já fez, em janeiro, no palácio de Kensington, uma primeira prova de vestidos para eleger aquele que vai usar na cerimónia, a 19 de maio na Capela de St. George, no Castelo de Windsor. Jessica Mulroney, estilista canadiana e amiga de Meghan, esteve presente na prova de vestidos e pode ser também uma hipótese.

Ralph & Russo e Erdem são ainda das principais marcas avançadas para serem as responsáveis pelo design.

Ressalve-se o facto de Meghan Markle gostar de ser diferente. É já do conhecimento público o interesse da antiga atriz de 36 anos em discursar no dia do casamento: "Ela quer ter a oportunidade de agradecer ao marido e a toda a gente que a tem apoiado", revelou uma fonte ao "Times", no passado mês de janeiro.

Na mesma cerimónia, a futura mulher do príncipe Harry pretende ainda que seja a mãe a levá-la a acompanhá-la ao altar.