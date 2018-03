Já nasceu a filha de Inês Mocho e Miguel Domingues

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:12 Facebook

Twitter

Leonor, primeira filha da youtuber Inês Mocho e do apresentador Miguel Domingues, nasceu na segunda-feira. O casal deu a boa nova nas redes sociais e prometeu dar mais notícias esta terça-feira.

Foi em pleno dia do pai que a youtuber e o apresentador da BTV deram as boas vindas a Leonor, a primeira filha de ambos. Foi através da ferramenta Instastories, da rede social Instagram, que Miguel Domingues anunciou o nascimento da bebé.

"A Leonor já nasceu. Ela e a mamã estão bem. Amanhã damos mais notícias. Obrigado pelo carinho", escreveu, na legenda de uma imagem da filha a segurar-lhe no polegar. Miguel Domingues viria a publicar a fotografia no seu perfil, realçando a coincidência de o nascimento ter acontecido no dia do pai: "Dia do pai em que a mãe foi guerreira."

A gravidez de Inês Mocho foi anunciada no passado mês de setembro, ao fim alguns meses de namoro com o apresentador. Num vídeo publicado no seu canal de YouTube, a "digital influencer" considerou a gravidez uma "bênção", uma vez que lhe haviam sido diagnosticados problemas de fertilidade.