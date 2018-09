Já nasceu o filho de Vítor Baía e Andreia Santos

João Manuel Farinha Hoje às 10:18 Facebook

Já nasceu o primeiro filho em comum de Vítor Baía e Andreia Santos. Rodrigo que veio ao mundo esta terça-feira, 11 de setembro, dia em passaram 30 anos da estreia do ex-guarda-redes com a camisola do F.C. Porto.

Ao fim de sete anos de vida em comum, o amor de Vítor Baia e Andreia Santos deu o primeiro fruto. O ex-jogador de futebol e a nutricionista deram a notícia do nascimento de Rodrigo via redes sociais e Vítor Baia garantiu que tanto a mãe como o bebé se encontram bem.

"O destino tem destas coincidências felizes... no dia em que passaram 30 anos sobre a minha estreia na equipa principal do F.C. Porto, nasceu o Rodrigo. A Andreia e o Rodrigo estão bem e eu, além de muito feliz, sou um pai muito babado", pode ler-se no Instagram do ex-futebolista, mais concretamente na legenda de uma fotografia em que surge junto da companheira e do filho.

Além de agradecer a toda a equipa de "médicos, enfermeiros e auxiliares do Centro Materno Infantil do Norte", unidade hospitalar onde Rodrigo nasceu, Vítor Baía destacou que a família tem agora "dois grandes motivos para festejar o dia 11 de setembro". Foi nesse dia, em 1988, que se estreou pela equipa principal dos azuis e brancos. Tinha 18 anos e o adversário foi o Vitória de Guimarães.

Com o nascimento de Rodrigo, Vítor Baía é pai pela quarta vez. O ex-internacional português, de 48 anos, já é pai de Diogo e Beatriz, de 25 e 21 anos, respetivamente, ambos fruto do casamento com Alexandra Almeida, e de Afonso, de 11 anos, da relação com Elisabete Carvalho. Já Andreia Santos, recebeu a visita da cegonha pela primeira vez.