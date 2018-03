Já nasceu o quarto filho do Chef Kiko Martins

Dúlio Silva Hoje às 15:55 Facebook

Twitter

Kiko Martins foi pai de um rapaz esta quinta-feira. Lopo - assim se chama o bebé - é o quarto filho do chef de cozinha e da mulher, Maria Bravo.

"Chegou o Lopo! Gordinho e com muita saúde para agarrar a vida com muita pica! Parte a loiça toda, puto!" Foi assim que Kiko Martins anunciou o nascimento do seu quarto filho, que veio ao mundo, esta quinta-feira, com 3,250 quilos.

Pouco depois de ter dado a boa-nova, eram já vários os comentários de parabéns endereçados ao chef de cozinha. Vasco Palmeirim, Sílvia Rizzo e Filipa Gomes foram algumas figuras públicas que não tardaram em felicitar Kiko pelo nascimento de Lopo.

Kiko Martins e Maria Bravo são ainda pais de Sebastião, de cinco anos, Gabriela, de quatro, e Matias, de 14 meses.