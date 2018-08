Já nasceu o quinto filho de Alec Baldwin

Ana Filipe Silveira 18 Maio 2018 às 11:40 Facebook

O quarto filho em comum de Alec e Hilaria Baldwin nasceu esta quinta-feira. O ator, de 60 anos, é ainda pai de Ireland, fruto da sua antiga relação com Kim Basinger.

"Ele chegou! Ele é perfeito!". Foi assim que a espanhola Hilaria Baldwin, de 33 anos, anunciou o nascimento do seu quarto filho em comum com o ator norte-americano Alec Baldwin, de 60. Na sua página de Instagram, a espanhola mostrou uma fotografia do casal com o recém-nascido.

O bebé, cujo nome não foi ainda revelado, junta-se a Carmen, de quatro anos, Rafael, de dois, e Leonardo, de um.

Alec Baldwin é ainda pai de Ireland, de 22 anos, fruto do casamento que o ator manteve com Kim Basinger., entre 1993 a 2002.