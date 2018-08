Já nasceu o segundo filho de John Legend e Chrissy Teigen

João Manuel Farinha 17 Maio 2018 às 11:14 Facebook

O cantor John Legend e a modelo Chrissy Teigen foram pais pela segunda vez. A boa nova foi dada esta madrugada no Twitter da manequim, que optou por não revelar o nome do menino.

"Alguém chegou!", foi assim que Chrissy Teigen, de 32 anos, anunciou o nascimento do segundo filho em comum com o músico Jonh Legend, de 39. A modelo acrescentou dois emojis de biberões à publicação e optou por não adiantar mais detalhes sobre o parto.

O nascimento estava previsto para o mês de junho mas o bebé acabou por nascer mais cedo. Chrissy Teigen terá certamente ficado aliviada, uma vez que já tinha admitido que estava "farta" de estar grávida.

O segundo filho do casal foi concebido com recurso à fertilização "in vitro", assim como a filha mais velha, Luna, de dois anos.