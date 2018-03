Já nasceu o terceiro filho de Lionel Messi

Nuno Azinheira Hoje às 12:06 Facebook

Twitter

O jogador do Barcelona, Lionel Messi e a mulher, Antonella Roccuzo, foram pais pela terceira vez. O rebento terá nascido na noite desta sexta-feira, afirma a imprensa espanhola.

Segundo avançou o jornal "AS", o craque argentino terá dado as boas-vindas a Ciro, na noite de sexta-feira. Recorde-se, que Messi não viajou com a restante equipa para o jogo em casa do Málaga, a contar para a Liga Espanhola.

Antonella Roccuzzo, de 30 anos, e a estrela do Barcelona, de 30 anos, que estão casados desde 2017, têm em comum dois filhos, Thiago Messi, com cinco anos, e Mateo Messi, de dois.

Até ao momento, nem Messi nem a companheira publicaram nas redes sociais qualquer alusão ao nascimento do seu terceiro filho.