Já pode dormir no castelo de Ygritte de "A Guerra dos Tronos"

Rose Leslie, que interpreta Ygritte na série "A Guerra dos Tronos", cresceu num castelo medieval que está agora disponível para alugar no site Airbnb.

A atriz nasceu em Abberden, na Escócia, e, ao contrário da maioria das crianças, não passou a sua infância numa casa comum, mas sim num castelo. Um castelo do século XV que pertence aos pais da atriz de "A Guerra dos Tronos" e que esteve ao serviço do público como um "bed and breakfast". Até agora. Por insistência de Leslie e dos seus irmãos, este passou a poder ser alugado por inteiro.

De acordo com a lista online do site Airbnb, Lickleyhead tem sete quartos, sete casas de banho, uma sala de estar e uma sala de jantar para 16 pessoas. O castelo encontra-se numa zona sossegada que oferece privacidade aos hóspedes e que está rodeada de uma paisagem verde. Oferece ainda uma zona exterior mobilada que inclui área de churrasco.

Quem quiser - e puder - pagar 1200 libras (1360 euros) por duas noites, o período de estadia mínimo, pelo aluguer de todo o castelo, vai conseguir viver um conto de fadas. Mesmo que temporariamente...

Recorde-se que o amor que a personagem de Leslie viveu em "A Guerra dos Tronos" com a de Jon Snow, interpretada por Kit Harington, saltou da ficção para a realidade e os atores anunciaram recentemente que estão noivos.