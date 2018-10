Já se aposta no nome do primeiro filho de Harry e Meghan Markle

Carolina Morais Hoje às 10:59 Facebook

Horas depois de o Palácio de Kensington ter anunciado a gravidez de Meghan Markle, os sites de apostas já apresentavam fortes candidatos no que toca ao nome do bebé. Descubra quais são.

Foi a notícia mais badalada de segunda-feira: Meghan Markle e o príncipe Harry estão à espera do primeiro filho, cujo nascimento está previsto para a primavera de 2019. Não tardou a que os "sites" de apostas britânicos começassem a receber previsões de nomes para o bebé real - sendo que alguns já sobressaem entre os demais.

Se for uma menina, a maioria dos apostadores acredita que Victoria será o nome escolhido. Alice e Elizabeth também têm reunido um considerável número de apostas. Se, por outro lado, for um menino, crê-se que Albert seja um potencial vencedor, com Arthur e Alexander no seu encalço.

Curiosamente, as apostas no nome do bebé começaram antes do anúncio oficial do Palácio de Kensington, mais concretamente após o casamento da princesa Eugenie, na passada sexta-feira, ao qual Meghan Markle compareceu com um casaco suspeito, que tapava estrategicamente a zona do ventre.

Fontes da imprensa britânica e norte-americana revelaram que a Duquesa de Sussex já fez a ecografia as 12 semanas e que está a "sentir-se bem".